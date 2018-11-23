Президент Украины Петр Порошенко заявил, что российский лидер Владимир Путин не ответил на его телефонный звонок, сообщает DEITA.RU. Попытка связаться с президентом РФ была предпринята после провокации ВМСУ в Керченском проливе, в которой украинская сторона обвиняет Россию.

«В последний раз это была попытка поговорить с ним по телефону именно в тот день, когда Путин проявил агрессию против моих кораблей… Я позвонил, чтобы спросить его, что происходит, и он не ответил», — цитирует РИА ФАН Петра Порошенко.

По мнению члена комитета Совета Федерации по международным делам, главы Русской общины Крыма Сергея Цекова, украинские моряки были задержаны именно из-за недальновидности руководства киевского режима.

«Порошенко — это несерьезный президент. О чем с ним можно говорить, если всему мировому сообществу понятно, что инициатором провокации был именно Порошенко? Об этом знают не только в России, но и за границей», — подчеркнул сенатор от Республики Крым

Екатерина Брязгунова