В Приморье возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство 22-летнего жителя поселка Дунай, об этом DEITA.RU сообщили в СУ СК России по Приморскому краю.

По данным следствия, 28 февраля в результате конфликта 37-летний мужчина прострелил грудь 22-летнему жителю поселка Дунай. Пострадавший доставлен в больницу в города Фокино, его жизни ничего не угрожает.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий в гараже был обнаружен труп подозреваемого, который предположительно свел счеты с жизнью.

В настоящее время по уголовному делу назначены судебно-медицинские экспертизы, проводится допрос свидетелей, а также осуществляются иные следственные действия, направленные на получение и закрепление доказательной базы.

Екатерина Брязгунова