В Фокино нетрезвые мужчины избили подростков, сообщает DEITA.RU.

Инцидент произошел в районе ТЦ "Дипломат" вечером 23 февраля, когда дети возвращались домой.

По слова мамы одного из потерпевших, сначала один из мужчин лет 25-30 заявил, что "конкретно в том месте нельзя ходить", а потом напал на подростков 14-15 лет, на помощь ему поспешили двое друзей.

В результате одному из пострадавших наложили несколько швов на губу. Родители обратились в полицию, но переживают, что это не поможет исправить ситуацию с безнаказанностью этих горожан.

Ирина Петрова