В Артеме перед судом предстанет мужчина, которого обвиняют в попытке дать взятку должностному лицу, сообщает DEITA.RU.

Как считает следствие, преступление было совершено в январе 2019 года. Пытаясь избежать ответственности за ложные сведения при осуществлении миграционного учета, фигурант решил подкупить должностное лицо в правоохранительных органах.

Так, за вознаграждение в размере 40 тысяч рублей он попросил оперуполномоченного помочь в решении с вопросом об аннулировании протокола об административном правонарушении и отмене постановления о привлечении его к административной ответственности.

Передача денег происходила под контролем правоохранителей, действия взяткодателя пресечены сотрудниками УФСБ России по Приморскому краю. Уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.

Ирина Петрова