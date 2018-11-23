Стоимостью блюд в столовой Газпрома поделился работник компании, который недавно побывал на нефтяном месторождении Газпромнефти в ХМАО, где вместе с буровиками отработал смену на скважине, а затем пообедал в столовой организации, сообщает DEITA.RU.

Цены на блюда ошарашили мужчину. К примеру, салат с вареной колбасой - 25 рублей, салат из капусты с помидором - 18 рублей, салат из крабовых палочек с морской капустой- 18, 50, салат из свеклы - 13 рублей.

Далее мужчина поделился ценами на супы - они стоят от 16 до 24 рублей и вторые блюда - их цена от 16 рублей до 41 рубля. Молочной кашей можно полакомиться за 8 рублей. Макаронами - за 5 рублей.

Примечательно, что каждому рабочему Газпромнефть компенсирует по 150 рублей на каждый прием пищи.

Тем временем, в школьной столовой в поселке Врангель в Приморском крае школьникам предлагают на обед микроскопическую котлету и одну ложку картофельного пюре.

Таисия Масина