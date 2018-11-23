Накануне невнимательный водитель вырвал шланг с пистолетом на одной из автозаправочных станций приморского города Дальнереченска, сообщает DEITA.RU.





По информации паблика dpskontrol_125rus, автолюбитель забыл вынуть пистолет из бензобака на заправке и уехал. В результате бензоколонка сильно накренилась. Предстоит провести ремонтные работы.

По мнению пользователей Instagram, такое могло произойти лишь по причине не компетенции работников и отсутствия разрывного клапана.

Екатерина Брязгунова