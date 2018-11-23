Паутина
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Житель Владивостока обнаружил непонятного паука, который привлек его внимание. Опознать насекомое мужчина не смог, поиск в интернете, по его словам, ничего не дал. В связи с этим горожанин решил опубликовать фото в Сети и попросить помощи у пользователей, сообщает DEITA.RU.  

ппп

Вопрос вызвал небывалый ажиотаж. Пост, опубликованный в паблике dps_vl, набрал сотни комментариев. Одни утверждают, что ничего удивительного тут нет: "У нас такой в подъезде живёт, смертельных случаев пока не было" ,"Вчера такого мочканула с победным визгом" ,"Я видела такого паука,в частном секторе нормально поживает", "Обычный самец крестовика, не опасен", "Домашний черный паук...может достигать 5-7 см...за городом в частных домах их масса".

Другие сразу же принялись шутить: "О это же Григорий, знаком с ним лично квартиру снимал у меня,потом переехал видать во Владивосток,он кстати пенсионер", "Это человекоед 3000 турбо. Его убивает только ядерный взрыв", "Я его знаю, это Володя, он безобиден, если вы не муха".

Таисия Масина


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