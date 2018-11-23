Спортивный зал бокса открылся в Дальнегорске после реконструкции, сообщили DEITA.RU в пресс-службе администрации ДГО.





Торжественное открытие спортивного зала бокса МБУ СШ "Лотос" состоялось сегодня, 2 марта. Реконструкция осуществлена полностью за счет средств бюджета Дальнегорского городского округа. Под руководством опытных тренеров здесь будут заниматься спортом более 150 ребят.





Исполняющий обязанности главы округа Виктор Колосков отметил, что создание комфортных условий для занятий спортом является одним из приоритетных направлений деятельности администрации.





«Дальнегорская школа бокса богата знаменитыми именами, я надеюсь, что и впредь ваши достижения будут прославлять наш родной город» - отметил Виктор Колосков.

Дмитрий Санников