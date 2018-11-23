Глава Минобороны Германии Урсула фон дер Ляйен считает, что китайские ракеты представляют для России такую же угрозу, как российские — для Европы. Однако министр обороны РФ Сергей Шойгу не разделяет эту точку зрения, сообщает DEITA.RU.

В интервью немецкому изданию Focus министр обороны Германии заявила о необходимости выстраивания с Китаем конструктивного диалога. По мнению Урсулы фон дер Ляйен, Пекин должен стать одной из сторон Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

«Урсула фон дер Ляйен с логикой немножко не дружит. Потому что отношения России и Китая гораздо лучше выглядят, чем ее слова. Понятное дело, что у Китая есть ракеты средней и меньшей дальности. Но они направлены не в сторону России.

И позиционные данные этих ракет нам известны. Китай размещает их в тех областях, которые недоступны для внешнего врага со стороны Тихого океана», — заметил военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков, пишет РИА ФАН.

По его мнению, министр обороны Германии, которая на самом деле не является человеком военным, либо не владеет информацией о реальной военно-политической обстановке, либо «пытается совместить ужа с ежом».

«Притягивать Китай к ДРСМД — алогично, мягко говоря. Урсуле фон дер Ляйен следовало бы проконсультироваться со своими военными и разведчиками, прежде чем делать подобные заявления. С чего она взяла, что министр обороны Сергей Шойгу направил российские ракеты в сторону Европы, а Китай направил свои ракеты в сторону России? Это же нонсенс. Двойной! Урсула просто всех насмешила», — считает Алексей Леонков.



Военный эксперт напомнил о существовании Договора по открытому небу, который позволяет странам облетать позиционные районы друг друга и делать выводы о том, готовится ли кто-то воевать. И сведения, получаемые благодаря Договору по открытому небу, вовсе не указывают на то, что Россия навела свои ракеты на Европу, подчеркнул Леонков.



Алексей Леонков заметил, что в настоящее время Россия и Китай выступают в тандеме, чтобы установить в мире порядок.



«Наши ядерные арсеналы выступают гарантами мира и спокойствия. Ни Москва, ни Пекин не собираются применять оружие первыми. В нашей и китайской военных доктринах прописано, что мы применим свой арсенал лишь в случае явной агрессии против наших государств», — подчеркнул Леонков.



В связи с этим, по его словам, российско-китайской граница охраняется лишь пограничными войсками.



«Никаких эксцессов на границе России и Китая нет, как и нет у китайцев планов напасть на РФ и занять ее земли, хотя об этом периодически пишут в западной прессе. Это такие вбросы, которые идут не из наших стран и направлены на то, чтобы нас поссорить. Потому что союз России с Китаем — фатален для США, и им лучше вбить между нами клин.



А европейцы, которые вынуждены не говорить то, что реально думают, а выражать коллективное мнение НАТО, то есть мнение США, подыгрывают Вашингтону в его стремлении рассорить Москву и Пекин», — добавил Алексей Леонков.

