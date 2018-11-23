Новый метод привлечения к ответственности автолюбителей становится популярным среди инспекторов ГИБДД, сообщает DEITA.RU.

Речь идет о "неостановке по требованию сотрудника". Схема такая - работник ДПС взмахом жезла требует остановиться, вы останавливаетесь а дальше начинается самое интересное. Инспектор уходит. Куда угодно - поговорить с коллегой, с другим автомобилистом или посидеть я в свою машину.

Вот здесь большинство водителей и совершают роковую ошибку - они злятся и уезжают. Теперь у сотрудника есть все основания привлечь таких нетерпеливых по ст.12.15 Кодекса об административных правонарушениях (неостановка по требованию).

Как этого избежать? Вторая часть указанной статьи гласит - после взмаха жезла вы остановились. При этом других требований вам не предъявили. А согласно Приказу №664 АР МВД России, инспектор обязан сразу после остановки сообщить водителю причину и обозначить требования. Если же этого не произошло, можете спокойно двигаться дальше, вы не нарушили.

Но подстраховка не помешает. Стоит все же во-первых подождать несколько минут. Затем позвонить на горячую линию ГИБДД и записать факт звонка на видео. Дозвонившись, указываете свое местоположение, номер патрульного автомобиля. Сообщив факт бездействия инспектора, смело уезжайте!

Если вас при этом снова пытаются остановить - тормозите! Но при этом уже не отпускайте инспектора так просто. Требуйте представиться и назвать причину остановки.

Следует помнить - ст. 12.35 КоАП предусматривает ответственность за незаконное ограничение права передвижения. Поэтому, если инспектор мешает уехать, ничего не предъявляя, то ему тоже может грозить штраф.

Таисия Масина