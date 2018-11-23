Председатель правительства Дмитрий Медведев назначил нового заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, сообщает DEITA.RU.

Им стала Татьяна Костарева, ранее возглавлявшая административно-кадровый департамент Минстроя РФ. До этого Татьяна руководила аппаратом губернатора Тюменской области и занимала должность его заместителя, являлась членом президиума правительства региона.

Начав карьеру с работы в администрации Тюменской области, Татьяна Костарева затем была консультантом постоянной комиссии Тюменской областной Думы, помощником вице-губернатора Тюменской области, консультантом главы Тюмени и его заместителем. Позже ее назначили руководителем аппарата Губернатора Тюменской области, а в 2010 году — заместителем губернатора Тюменской области.

Таисия Масина