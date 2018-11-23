Обращение "господин" предложено вернуть в правоохранительные органы. Именно так граждане должны будут обращаться к полицейскому, сообщает DEITA.RU.

По мнению автора инициативы, такое обращение подчеркивает честь и статус служащего, его высокую роль и миссию в жизни страны. Опирается в своих суждениях инициатор на историю России, пишет РГ.

Новое обращение предлагается использовать во всех силовых и других ведомствах, связанных с обеспечением законности и порядка на территории страны. Инициатива уже направлена на рассмотрение в правительство РФ.



Ранее стало известно, что красноярская общественница Наталья Подоляк, оштрафована на крупную сумму за пинок, который она отвесила полицейскому во время митинга. Женщине назначен штраф в размере 150 тысяч рублей и возмещение моральной компенсации стражу правопорядка в размере 20 тысяч.

Таисия Масина