Уголовную ответственность за похищение ребенка вторым родителем предложили ввести в России, сообщает DEITA.RU.

При этом в случае первичного нарушения предлагается оформлять протокол об административном правонарушении с наложением штрафа в размере 50 тысяч рублей. При повторном похищении необходимо, по мнению авторов инициативы, привлекать по статье 126 УК РФ «Похищение человека», пишут Известия.

Напомним, в настоящее время Уголовный Кодекс предусматривает за похищение несовершеннолетнего наказание в виде лишения свободы до 12 лет. Под эту статью попадают и родители, лишенные права проживания с ребенком.

Однако, если похищенному ребенку 10 лет и больше, в соответствии со ст. 57 Семейного кодекса он имеет право выражения своего мнения, на которое обязан опираться суд и органы опеки. В случае если ребенок захочет жить с похитившим его родителем-нарушителем, суд может освободить последнего от уголовной ответственности.



Таисия Масина