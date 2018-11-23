С 1 марта в России начнут действовать новые поправки в законодательстве, которые коснутся каждого жителя России, сообщает DEITA.RU.

Изменения коснутся сферы ЖКХ. С 1 марта аварийные службы обяжут отвечать заявителю в течение 10 минут после обращения. По новым правилам диспетчер аварийно-диспетчерской службы должен будет ответить на телефонный звонок в течение 5 минут, а если не получится, то в последующие 10 должен сам перезвонить жильцу или оставить для него сообщение.

Кроме того, с 1 марта все аварийные повреждения внутридомовых систем отопления, водо и электроснабжения должны быть локализованы через полчаса с момента поступления заявки, а устранены не позднее чем через трое суток. Ликвидировать засоры канализации и мусоропровода коммунальщики теперь обязаны за два часа.

Насколько это реально, учитывая степень изношенности коммунального хозяйства в России, как всегда, покажет практика.