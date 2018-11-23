Государственная Дума сегодня, 12 марта, рассмотрит в первом чтении законопроект о доплатах к пенсиям, которые не достигают регионального прожиточного минимума, сообщает DEITA.RU.

Президент России Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному Собранию обратил внимание на то, что многие россияне не почувствовали на себе индексации пенсий, произошедшей 1 января 2019 года.

Дело в том, если у человека пенсия ниже уровня регионального прожиточного минимума, он получает к ней доплату. При этом индексируется реальная пенсия, без доплат. Получается, что после повышения она становится или равна прожиточному минимуму или остается ниже его, и человек продолжает получать доплату, но уже в меньшем размере. Но и так, и так на руки он получает ту же сумму, что и раньше.

Новый законопроект предлагает сначала доводить пенсии до размера прожиточного минимума пенсионера, а уже потом ее индексировать. После принятия законопроекта неработающим пенсионерам пересчитают пенсию с начала 2019 года.

Накануне депутаты Законодательного Собрания Приморского края на внеочередном заседании регионального парламента поддержали проект федерального закона о внесении изменений в ФЗ «О государственной социальной помощи».

«Речь идет о том, чтобы те дополнительные выплаты, которые осуществляются пенсионерам, не уменьшали региональную доплату к пенсии, которая платится на территории. В связи с этим неработающим пенсионерам до 1 июля 2019 года должен быть произведен перерасчет суммы недополученной в текущем году. То есть все те доплаты, которые осуществляются, они будут идти сверх прожиточного минимума пенсионера. Раньше они включались в совокупный доход. Напомню, что прожиточный минимум пенсионера в России установлен в размере 8846 рублей, в Приморском крае - 9 988 рублей, все доплаты будут начисляться сверх этой суммы», - пояснил председатель Комитета по социальной политике и защите прав граждан Игорь Чемерис.

Дмитрий Санников