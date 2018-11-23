Минздрав России предлагает оплачивать сверхурочную работу врачей при диспансеризации, сообщает DEITA.RU.

Минздрав России разрабатывает изменения в программу государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи на 2019-2021 годы. Главная цель изменений – сделать так, чтобы у россиян была возможность пройти диспансеризацию и профилактические осмотры в удобное время, а врачам эта работа оплачивалась адекватно.

По мнению помощника министра здравоохранения Виталия Флека, также для упрощения прохождения диспансеризации и профилактических осмотров не реже одного раза в год, необходимо предусмотреть возможность дистанционной записи граждан на медицинские обследования.

Накануне вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о намерении правительства в 2019 году существенно увеличить охват населения диспансеризацией и профилактическими медицинскими осмотрами. По нацпроекту «Здравоохранение» в ближайшие шесть лет диспансеризацию должны пройти 100 миллионов человек.

Дмитрий Санников

