Семь новых боевых вертолетов переданы представителям Минобороны, сообщает DEITA.RU.

В ближайшее время в строевые части поступят два транспортно-боевых Ми-35М, два учебно-боевых Ми-28УБ и три Ми-28Н "Ночной охотник".

Отмечается, что транспортно-боевой вертолет Ми-35М оснащен современным высокоточным оружием и способен выполнять боевые задачи круглосуточно в различных метеоусловиях. Одной из наиболее важных его особенностей является возможность перевозки людей и военного снаряжения внутри грузовой кабины.

Ми-28Н, пишет РГ, прекрасно зарекомендовал себя в Сирии, способен выполнять боевые задачи в любое время суток

Учебно-боевые Ми-28УБ оборудованы двойной системой управления, которая позволяет пилотировать вертолет как из кабины летчика-командира, так и из кабины летчика-оператора.

Таисия Масина