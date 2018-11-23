Суд не разрешил уменьшить размер дорожных знаков, сообщает DEITA.RU.



Мировой суд в Москве поддержал обращение Госавтоинспекции с просьбой не менять старые дорожные знаки на новые – меньшего размера. По мнению блюстителей порядка на дорогах, эксперимент с новыми знаками в Москве оказался неудачным.

Нововведение вызвало появление аварий на тех столичных улицах, где раньше почти не фиксировались ДТП. Кроме этого, после замены предупреждения о пешеходном переходе, под колёсами автомобиля в «экспериментальных» районах Москвы погибло два человека.

Дмитрий Шевченко