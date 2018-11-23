Несколько организаций привлечены к ответственности за плохое содержание косаток и белух в "китовой тюрьме" в Приморье, об этом DEITA.RU сообщили в Пограничном управлении ФСБ по Приморскому краю.

Административные дела возбуждены против ООО "Афалина", "Белый кит", "Океанариум ДВ", "Сочинский дельфинарий", которые вели добычу, перевозили и оставили животных в морских вольерах в бухте Средней.

Заключения специалистов подтверждают, что животные содержатся в плохих условиях и нуждаются в выпуске в естественную среду обитания после предварительной адаптации.



Напомним, в так называемой "китовой тюрьме" в приморской бухте Средняя под Находкой содержатся 11 нелегально выловленных косаток для продажи в Китай, а также 87 белух. В связи с их незаконным выловом возбуждено уголовное дело. Зоозащитники бьют тревогу - согласно последним данным, одна косатка пропала из центра передержки, однако есть подозрения, что животное погибло, а факт этого тщательно скрывается. Полиция города Находки проводит проверку по данному инциденту.



Таисия Масина