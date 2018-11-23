Новые действующие лица появились в громком деле об аресте сенатора Арашукова, сообщает DEITA.RU.

Следственный комитет России накануне сообщил о задержании руководителей ставропольских предприятий. По словам официального представителя СК РФ Светланы Петренко, задержан бывший гендиректор ОАО «Ессентукская теплосеть» Замир Борисов (сейчас он является заместителем директора по общим вопросам в АО «Газпром газораспределение Ставрополь»), а также - и. о. директора филиала ООО «Газпроммежрегионгаз Ставрополь» в Минераловодском районе Ирина Валешная.

Задержанные, по версии следствия, получали денежные средства от промышленных потребителей газа. В данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.

Напомним, сенатор Рауф Арашуков был задержан 30 января на заседании Совета Федерации. Затем судом было вынесено постановление о его аресте по обвинению в причастности к двум убийствам, оказании давления на свидетеля и участии в организованной преступной группировке.

Таисия Масина