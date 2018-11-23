Новый приказ Минтруда об установлении страховых пенсий вступил в силу 4 марта, сообщает DEITA.RU.

Суть документа состоит в том, что пожилые люди получили право подавать заявления, «необходимые для реализации их пенсионных прав при установлении и выплате страховых пенсий», в любой территориальный орган Пенсионного фонда России (ПФР) вне зависимости от места проживания или нахождения выплатного дела.

Теперь сняты и ограничения для заявлений, касающихся выплат накопительной пенсии и пенсий по государственному пенсионному обеспечению.

Этот же приказ Минтруда предписывает, что при переезде пенсионера на новое место жительства, где установлен более высокий районный коэффициент, заявление о перерасчете размера выплат подаётся в территориальный орган ПФР по новому адресу.

Накануне правительством был одобрен законопроект, который предполагает начисление социальных доплатит сверх прожиточного минимума. Размеры индексации учтут при пересмотре размера социальной доплаты к пенсии. Отмечается, что это связано с изменением прожиточного минимума в 2020 году.

Дмитрий Санников