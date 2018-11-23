В футболе принят ряд новых правил, сообщает DEITA.RU.

Так, Международный совет футбольных ассоциаций, обозначил несколько изменений в правилах одной из самых популярных игр.

Специалисты уточнили правило игры рукой. С этого будут наказывать непреднамеренную игру рукой, если игрок забил мяч или создал голевой момент при случайном попадании мяча в руку. Второе изменение касается игрока, уходящего с поля. Он должен будет уходить с поля в том месте, где ближе всего к нему расположена боковая линия. Футболистам больше не придется идти через все поле на скамейку запасных.

Уточнили эксперты и правила, которые касаются желтых или красных карточек, которые показывают командам за неспортивное поведение. Убрали правило, согласно которому мяч должен покидать штрафную площадь во время розыгрыша удара от ворот, прежде чем его коснется защитник. Помимо этого, игрокам атакующей команды нельзя будет вставать в стенку при штрафных - их место минимум в метре от нее. И им запрещено мешать защитникам.

Отмечается, что данные изменения вступят в силу с 1 июня текущего года.

Ирина Петрова