Депутаты Законодательного Собрания Приморского края на очередном заседании регионального парламента утвердили в первом чтении закон «О праздничных днях и памятных датах Приморского края», сообщает DEITA.RU.

Приморские законодатели приняли решение перенять опыт коллег из других регионов. Свое право установить перечень праздничных дней и памятных дат уже реализовали депутаты Астраханской, Вологодской, Калининградской, Московской, Ленинградской, Оренбургской областей, Республики Адыгея, Алтая, Краснодарского края и других регионов.



Как сообщил председатель комитета по региональной политике Джамбулат Текиев, проект закона "О праздничных днях и памятных датах Приморского края" предлагает установить День герба и флага Приморского края, День Приморского края и дни городов и муниципальных районов.



В числе памятных дат – День учреждения Уссурийского казачьего Войска (26 июня 1889 года), День провозглашения города Владивостока крепостью (30 августа 1889 года), День закладки восточного участка Транссибирской магистрали (19 мая 1891 года), День освобождения города Владивостока от иностранной военной интервенции (25 октября 1922 года), День памяти Хасанских событий (11 августа 1938 года), - День памяти Даманских событий (2,15 марта 1969 года), День присвоения городу Владивостоку почетного звания Российской Федерации "Город Воинской Славы" (4 ноября 2010 года).

Отдельно следует упомянуть новую профессиональную дату в честь людей, посвятивших свою жизнь производству меда. Отмечать День пчеловода предлагается в последнюю субботу августа.

Как пояснил заместитель председателя комитета по продовольственной политике и природопользованию Александр Тютерев, эта дата выбрана не случайно. Праздник будет приурочен к ежегодному фестивалю мёда, который проводится на базе Анучинского района. «Учреждая профессиональную дату, славящую тех людей, кто у нас в крае занимается производством полезного и сладкого продукта, мы отдаем дань уважения их нелегкому кропотливому труду, всему пчеловодству, как отрасли сельского хозяйства», – подчеркнул Александр Тютерев.



«Приморский мед является одним из лучших в России. И праздник, объявленный в честь пчеловодов, только привлечет внимание к этой важной отрасли, подчеркнет ее значение для нашего края».- отметил председатель комитета по продовольственной политике и природопользованию Евгений Зотов

Дмитрий Санников