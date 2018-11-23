В первый день весны в России начнут действовать новые поправки в законодательство, которые коснутся всех автолюбителей, сообщает DEITA.RU. Так, с 1 марта в силу вступят новые штрафы за стоянку на «вафельной разметке» дольше пяти секунд. Это нарушение будет караться штрафом в одну тысячу рублей.



Российские автолюбители в ответ предлагают ввести штрафы за ямы на дорогах. «Количество разбитых дорог растет прямо пропорционально количеству штрафов, куда уходят наши деньги?» - возмущаются жители.

Максим Низкодуб