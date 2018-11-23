В 2019 году российских автомобилистов ждут нововведения и ощутимые перемены, сообщает DEITA.RU.

Так, осенью-зимой текущего года ожидается скачок цен на топливо. Есть предположения, что литр бензина будет стоить больше 50 рублей.

В этом году планируется ужесточение техосмотра с помощью камер видеонаблюдения, так как некоторые автолюбители "проходят" технический осмотр лишь на бумаге. Недобросовестных граждан будут штрафовать. Ожидается и увеличение в три раза штрафа за тонировку передних стекол авто не по ГОСТу.

Ирина Петрова



