Минэкономразвития ухудшил прогноз по курсу рубля на 2019 год, сообщает DEITA.RU.

Вместо прогнозируемых 63,9 рублей за доллар, курс поднимется до 66, 4 рублей. По словам главы ведомства Максима Орешкина, это связано с усилением санкционного давления.

Напомним, ранее аналитики рассказали, каким мог бы быть курс рубля без антироссийских санкций. В этом случае курс рубля находился бы на уровнях в 60-62 рубля за доллар и 70-72 рубля за евро.

А если представить Россию вообще без санкций с 2014 года по настоящий момент, то максимум, на который был бы способен подняться доллар США - 45 рублей, евро - в районе 51-52 рубля.



Таисия Масина