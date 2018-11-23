Жители города Большой Камень стали находить на своих машинах записки с требованием денег, сообщает DEITA.RU .

К примеру, на Гагарина 16, вот такие листовки наклеены на все авто, стоящие около дома. Они на клейком слое, со стекла удаляются с трудом, утверждают очевидцы.





Автолюбители настроены весьма категорично:"Номер есть можно же вычислить на кого он? Полиция брать заяву не будет но неужели ни у кого нет там знакомых сделать неофициальный запрос на чье имя симка? Собраться людьми и выкурить того кто это клеит?" ,"Дальше камня этот развод не уйдет, тут якорь отдаст" ,"А Вы какие рядом стоянки с Гагарина 16? Оглянитесь! Может навязчивая реклама своих услуг через страх?"

Таисия Масина