С 8 марта покупатели в России будут получать чеки с новым реквизитом, сообщает DEITA.RU.

Дело в том, что с 8 марта вступило в силу постановление правительства России. В соответствии с документом, в кассовых чеках и бланках строгой отчетности добавляется новый реквизит — «код товара»

Для продукции, которая подлежит обязательной маркировке, в нем будет указан код идентификации. Речь идёт о табачных и меховых изделиях: каждой единице такого товара в России присваивают специальный штрих-код, который позволяет отследить весь путь изделия от производителя в магазин.

Дмитрий Санников