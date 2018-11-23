Штраф за проезд под новый знак на старом автомобиле предлагает увеличить Минтранс, сообщает DEITA.RU.

Дорожные знаки «Зона с ограничением экологического класса» вступили в действие еще с 1 июля 2018 года, но пока фактически на российских дорогах не применяются. По нескольким причинам, главной из которых является отсутствие в нормативных документах зон, в которые запрещен въезд автомобилей с низким экологическим классом.

Сейчас же Минтранс разработал дорожную карту по введению в городах таких зон и разослал документ по министерствам и ведомствам для согласования. На сколько именно предлагается увеличить штраф за нарушение требований знаков по экологическому классу, пока неизвестно. Ранее, на стадии введения дорожных знаков, первый заместитель председателя комитета по транспорту Михаил Брячак заявлял, что штраф по новой статье может достигать 10 000 рублей.

Основной проблемой для российских автолюбителей станет то, что абсолютное большинство автомобилей, зарегистрированных в стране, экологического класса вовсе не имеет. По данным ГИБДД, таких машин в России – около 70%. Ведь в паспорта транспортных средств заносить данные об экологическом классе стали не так уж и давно - в 2011 году. А ограничение на ввоз автомобилей не ниже «Евро 5» действует лишь с 2016 года.

Владельцам авто с неустановленным экологическим классом до середины 2021 года штрафы и запреты на въезд не грозят. А вот дальше начнется «веселуха», сравнивая по масштабам едва ли не с пенсионной реформой. Автомобили с неустановленным классом будут признаны «Евро 0». А значит, всем им будет запрещено въезжать в любые зоны с ограничениями и начнется массовый сбор денег с населения в виде штрафов.

Кроме дорожного «кнута», разработчики документа предлагают и сомнительный «пряник» в виде процедуры упрощенного оформления экологического класса автомобиля.

Чисто теоретически, экологический класс можно прописать в ПТС уже сейчас. Нужно обратиться в специальную лабораторию, которых в России не так много. За техническое заключение с вас возьмут деньги – около 5 тысяч рублей.

С этой бумагой нужно пойти в ГИБДД для внесения изменений в регистрационные документы: ПТС и СРТС. Не забыв приготовить и за это деньги – 850 рублей госпошлины. Если подавать заявление через Госуслуги, то можно слегка сэкономить.

Так вот, об упрощенном присвоении экологического класса. По словам начальника Госавтоинспекции МВД РФ Михаила Черникова, будет создана большая база транспортных средств с указанием их экологических классов. Создадут ее к июлю 2021 года ГИБДД совместно с Центральным научно - исследовательским автомобильным и автомоторным институтом «НАМИ».

Полезная вещь в этом есть: каждый владелец машины будет уведомлен о том, к какому классу отнесена его автомобиль, не посещая специальную лабораторию. Но что от этого толку владельцу старенькой «тойоты» или «мазды»? Теперь он будет знать, что под знак зоны ограничения экологического класса ему заезжать запрещено. Стало быть, передвигаться он, особенно в крупных городах, сможет мало где. Не рановато ли оставлять людей, которые не могут себе позволить купить новый автомобиль, без средств передвижения?

Дмитрий Санников