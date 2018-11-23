Депутаты Государственной Думы разработали принципиально новый способ накопления гражданами средств на взнос по ипотечному кредитованию, сообщает DEITA.RU.

Суть предложения депутатов состоит во введении жилищных депозитов. По замыслу разработчиков документа, с помощью безотзывных банковских вкладов можно будет собрать первый взнос, после чего получить кредит со сниженной процентной ставкой.

Благодаря жилищным депозитам российские банки получат источник дешевых «длинных» денег, что позволит в будущем открывать для вкладчиков ипотечную кредитную линию с пониженной процентной ставкой.

Самый распространенный размер первоначального взноса по ипотеке сейчас составляет 20 процентов стоимости жилья. Реже можно найти программы от 10 процентов, по более высоким ставкам. Так банки страхуют свои риски, воспринимая взнос как своего рода гарантию, что клиент платежеспособен и умеет разумно распределять доход.

Рассмотреть документ российские парламентарии планируют в апреле 2019 года. С большой долей вероятности закон будет принят сразу в трех чтениях. Ввод механизма жилищных депозитов реален в 2020 году.

Накануне Президент России Владимир Путин подписал закон, освобождающий оказавшихся в трудной ситуации должников по ипотеке от уплаты исполнительского сбора. А также потребовал не «накручивать» льготную ставку по ипотеке выше 6%

Дмитрий Санников