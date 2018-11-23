Во Франции приняли резонансный закон, названный «антихулиганским», сообщает DEITA.RU.

Согласно информации BFMTV, одобренная сенатом норма позволит французским властям на местах запрещать участвовать в акциях протеста особо провинившимся погромщикам, которых уличили в порче государственного имущества в ходе прошлых манифестаций.

Принятие закона вызвала бурю негодования у протестующих из числа участников ставших всемирно известными «жёлтых жилетов», однако руководство внутренних дел Франции уже заявило о том, что новый закон должен поспособствовать тому, чтобы митинги несогласных с политикой правящей власти были более безопасными и цивилизованными.

Дмитрий Шевченко