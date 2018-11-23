Туристы, которые прибывают на Дальний Восток по одноразовой электронной туристической визе, могут получить право на посещение всех дальневосточных регионов, сообщает DEITA.RU.

Как отметила один из авторов законопроекта, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, депутаты предлагают расширить возможности иностранных гостей, прибывших по электронной визе, и дать им право путешествовать по всему Дальнему Востоку.

Планируется, что новые нормы вступят в силу с 1 января 2022 года. Как отмечают эксперты, главной причиной тому станут сроки введения в эксплуатацию в полном объеме госсистемы миграционного и регистрационного учета «МИР».

В соответствии с документом, дополнительные полномочия получат органы местного самоуправления. Их наделят правом разрабатывать собственные муниципальные программы развития туризма. Методические рекомендации для этого получит Ростуризм.

Законопроект Ирины Яровой планируется рассмотреть 5 марта перед первым чтением на заседании Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.

Дмитрий Санников