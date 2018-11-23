Процесс усыновления детей в России может усложниться с принятием нового законопроекта, сообщает DEITA.RU. Теперь для того, чтобы стать приемным родителем, нужно будет проходить психологическое обследование.

Инициатором нововведений стал Следственный комитет - сотрудников обеспокоила статистика: два десятка правонарушений в год на 430 000 детей, живущих в приемных семьях. Предполагается, что работа будущих опекунов с психологом поможет выявить возможных правонарушителей и сократить количество преступлений.

Пока что законопроект не одобрен. В нем обнаружен целый ряд минусов, которые могут отбить у людей охоту усыновить малыша, говорит главный эксперт в области усыновления, адвокат и научный директор института семейных просветительских и правовых программ (ИСППП) Антон Жаров.

«Организовать процесс работы будущих опекунов с психологами очень сложно: потребуется создавать для этого организации и набирать штат специалистов, оплачивать их работу и регламентировать деятельность. Это и дорого, и коррупционные риски имеются», — выделяет Антон Жаров.

Как по новым меркам определить, будет ли человек хорошим родителем или его нужно «отсеять» — тоже смутный момент, не имеющий на данный момент объяснения.

Сегодня считается, что родителями могут быть все, кроме отсидевших, душевнобольных и имеющих слишком низких доход людей. И иностранным гражданам отдавать детей государство не стремится — препятствует этому.

По мнению Антона Жарова, принятие этого законопроекта никак не уменьшит количество правонарушений, и удачным его назвать нельзя.

Анастасия Туркова