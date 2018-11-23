Пик осадков во Владивостоке придётся на 19 часов вечера 12 марта, сообщает DEITA.RU.



По данным портала Gismeteo, в условиях плюсовой температуры осадки в виде дождя могут начаться во Владивостоке уже к 11 утра 12 марта и с вечерним похолоданием перейти в умеренный снег с 22 часов вечера до 7 утра 13 марта.

Наибольшее количество осадков – 1,7 миллиметра, ожидается к 19 часам вечера 12 марта.

На остальной территории края 13 марта ожидается небольшой снег и похолодание: температура воздуха ночью опустится от 0 до -5 градусов, днём – от 0 до 5 градусов тепла.

Дмитрий Шевченко