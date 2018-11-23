Коротко о погоде. Температура в Приморском крае на выходных, 16 и 17 марта, ожидается выше нуля днем и ниже нуля — ночью, сообщает DEITA.RU. Согласно данным местных синоптиков, в субботу возможен небольшой снег, а в воскресенье осадков не ожидается.

В оба дня в крае будет переменная облачность. В субботу днем температура поднимется от минус 17 ночью до плюс 8 днем. Ветер 6-11 метров в секунду, умеренный.

В воскресенье ночью ожидается от минус 18 до минус 2, а днем — до 11 градусов тепла.

Осадков в крае в воскресный день не ожидается.

Анастасия Туркова