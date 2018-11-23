При покупке дешевых авиабилетов жителей Владивостока обманули на 20 тысяч рублей, сообщает DEITA.RU. Информацию об этом опубликовал паблик revizor_vdk.

По словам потерпевшей, она увидела рекламу дешевых билетов в Instagram и решила заказать их.

«С нами связался агент. Он представился Максимом Суворовым. В переписке по телефону договорились о покупке авиабилетов. В подтверждение данный человек скинул профиль в контакте. Была озвучена итоговая сумма по покупке билетов 16 728 рублей. После перевода попросил перевести второй платёж 3 272 рубля, якобы сначала он посчитал билеты на двух взрослых и младенца. Перевод осуществлялся на банковскую карту, получатель Павел Сергеевич П. После перевода денег, абонент меня заблокировал», — рассказала девушка. Также она отметила, что ей не хочется, чтобы кто-то пострадал от рук данного гражданина.

Неприятная история, связанная с мошенничеством, вызвала бурное обсуждение в Сети. «Идите в полицию, раз он раскидывает, где попало номер карты, пусть ищут. А билеты надо покупать в турагентствах, которые много лет на рынке, это вам на будущее», «Скупой платит дважды», «Народ не перестаёт удивлять. Как можно какому-то левому чуваку на карту деньги перекинуть, в надежде, что он билеты пришлёт дешевые», «Это так, вообще, нормально деньги за билеты переводить физлицу? Чет первый раз вижу такое! Платишь агентству, а агентство уже агенту комиссию дает, разве не так?», — пишут комментаторы.

Екатерина Брязгунова