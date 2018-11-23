Источник в 5-й армии сообщил о том, что информация о сбежавших из военной части в Сергеевке солдатах —фейк, информирует DEITA.RU.

Ранее в Приморье предупреждали автомобилистов, чтобы они ни в коем случае не подбирали попутчиков на трассе, так как с Сергеевского полигона сбежали два вооруженных солдата.

Напомним, что указанная приморская военная часть ранее уже прославилась на всю страну. Так, в ноябре минувшего года, по словам родственников, из военной части бесследно исчез молодой человек. Двумя месяцами ранее в районе военной части был обнаружен обезглавленный труп солдата.

Екатерина Брязгунова