В Международном аэропорту Владивостока проводится служебная проверка по факту столкновения самолета и собаки на взлетно-посадочной полосе. Главная задача — установить причины случившегося, сообщает DEITA.RU.

Как рассказали в аэропорту, 3 марта в 6 часов 52 минуты по местному времени пассажирский самолет авиакомпании Royal Flight, выполняющий рейс по маршруту Владивосток — Краби (Таиланд), столкнулся с выбежавшей на взлетно-посадочную полосу собакой. Животное скончалось на месте происшествия.

Стоит отметить, что неприятная история никаким образом не повлияла на работу аэропорта. Он продолжил работать в штатном режиме.

Екатерина Брязгунова