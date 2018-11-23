Днем в воскресенье, 3 марта, в Приморье ожидается мокрый снег, сообщает DEITA.RU. Об этом информирует Примгидромет.

Вероятность осадков на территории края составит примерно 60 процентов. Ветер юго-западный, умеренный, до 11 метров в секунду. Воздух прогреется до 9–14 градусов выше нуля, на севере чуть прохладнее – 4 градуса со знаком плюс.

Погода во Владивостоке без существенных изменений. Снега или дождя не ожидается. Ветер юго-западный, до 11 метров в секунду. На улице тепло, 10 градусов выше нуля.

Прекрасную погоду в первый воскресный день весны омрачит задымленность. Согласно прогнозам синоптиков, экологическая ситуация во Дальневосточной столице только ухудшится. Улучшить ее могут только дожди, однако первая половина марта в Приморье ожидается сухой.

Екатерина Брязгунова