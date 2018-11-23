Корреспондент DEITA.RU поговорил со студентами из Владивостока о том, какую одежду они предпочитают носить, что считают модным и на что ориентируются при составлении гардероба.

Артем, 20 лет, 4 курс ( реклама и связи с общественностью)

Я человек - сцена, поэтому мой стиль иногда совпадает с тем, в чем я сегодня выступлю. Например, бархатный кафтан с гербовыми пуговицами или красный камзол с золотистыми галунами. Это полностью сценические образы, которые и являются основой моего гардероба. Мой стиль формировался с изучением истории, а источником вдохновения служит эпоха Возрождения. Мой постулат таков: настоящий мужчина ходит в костюме, а не в джинсах! Я не ханжа, в обыденной жизни часто ношу джинсы, но на важные события и рауты, прибегаю к своей «классике».





Лера, 19 лет, 2 курс (журналистика)

Листая ленту Инстаграма, лоснящуюся от огромного количества невероятных дизайнерских объектов и сумасшедших луков блогеров, я вдохновляюсь образами, которые в дальнейшем становятся основой моего стиля. Мой гардероб строится на базе и интересных аксессуарах. Как говорится, просто, но с изюминкой!. Я слежу за трендами, но не гонюсь за ними. Вдохновляясь миром моды, покупаю только то, что мне нравится. Главное, чтобы стиль отражал собственную индивидуальность и жизненную позицию.





Александр, 23 года, 2 курс магистратуры (строительство)

По моему мнению, мода навязывается компаниями, которые, в первую очередь, заинтересованы в продвижении своего товара. Именно поэтому я не следую тенденциям и вообще далек от влияния этой индустрии . Мой стиль формировался под влиянием моего окружения. В чем я чувствую себя гармоничнее в своем круге общения, так я и одеваюсь. Выбираю практичную уличную одежду. Мой стиль, наверное, можно назвать спортивным, близким к андеграунду. Так, в моем гардеробе можно найти вещи от таких фирм, как ADIDAS, NIKE и Reebok. Главное - удобно!





Анастасия, 19 лет, 2 курс (реклама и связи с общественностью)

Мой стиль не всегда можно соотнести с модой. Порой вещь мне просто по-своему очень дорога, поэтому является частью повседневного гардероба. За последнее время в моей жизни произошли глобальные перемены: характер, мировоззрение, а вместе с тем и восприятие собственного стиля. Если раньше я предпочитала спортивную одежду, то сейчас выбираю классику с добавлением ультрамодных деталей. К примеру, модные очки ski-fi, c которыми я не расставалась всё лето, стали самым полюбившимся трендом 2018 года.Я очень часто хожу по магазинам и обновляю свой гардероб. Чтобы не захламлять шкаф, использую авторскую методику: плюс одна новая вещь, минус одна старая.





Регина, 1 курс, 18 лет (издательское дело)

Мой стиль отражает меня, в нем нет пустых элементов, каждый наполнен смыслом. Стиль говорит, когда я молчу. Он - моя вторая кожа, та самая оболочка, в которой мне комфортно. Мой стиль формировался по мере взросления. Кажется, отход от джинсов скинни и футболок произошёл во время прочтения «Анны Карениной». «Не будь Кити в милых рюшах и оборках на платье как у всех, будь Анной в лаконичном чёрном» - сказала я.





У меня всегда были комплексы по поводу внешности, я считала себя некрасивой. Увлекшись модой, подумала, что одежда способна исправить положение. Так, героини романов стали моими первыми иконами стиля и вдохновили на полную перезагрузку моего гардероба.

Анастасия, 19 лет, 2 курс (реклама и связи с общественностью)

Однажды меня спросили, почему я всегда ношу темную одежду, является ли этом моим стилем. Так и есть. В моем гардеробе присутствует немалое количество черных вещей, вещей оверсайз. Я люблю практичную одежду, поэтому мой стиль можно смело называть кэжуал. Когда и надеваю кюлоты или пуховик размером с палатку, на удивление, чувствую себя очень женственной.

Думаю, тот стиль, который я сформировала, вдохновлен частыми поездками в азиатские страны. Путешествуя, всегда с любопытством рассматриваю, как одевается местное население, подмечаю интересные элементы, а затем внедряю их в собственный гардероб. Я заядлый шопоголик и фанат фирмы «ripndip». На сегодняшний день рынок переполнен брендами. К слову, я могу себе позволить купить что-то дорогое, но не понимаю, когда люди полностью обличают себя в узнаваемые логотипы, кричащие о своей стоимости. По - моему, это чересчур.



Юлия Миронова