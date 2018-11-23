Семинары для членов садоводческих товариществ проведены специалистами управления Росреестра по Приморскому краю, сообщили DEITA.RU в пресс-службе ведомства.

Понятие дача и дачные товарищества остались в прошлом. Вступившие в силу 1 марта поправки в 217 федеральном законе устраняют различия между садоводством и дачным хозяйством. Правовое поле, в котором регулируется садоводческая деятельность, претерпит изменения.



Если раньше законными признавались девять различных вариантов объединения садоводов, огородников и дачников, теперь существует только товарищество собственников недвижимости. А оно имеет лишь два вида - товарищество садоводов и товарищество огородников.



Упрощенный уведомительный порядок строительства индивидуальных жилых домов обеспечило недавнее внесение изменений в Градостроительный кодекс. Кадастровый учет и госрегистрация прав в отношении построенных объектов индивидуального жилищного строительства отныне осуществляется в рамках единой процедуры. Причем документы принимаются администрацией муниципального или административного района только в электронной форме.

На эти и другие вопросы ответили специалисты приморского Росреестра и Кадастровой палаты во время ставших уже традиционными встреч с членами садоводческих товариществ. Семинары прошли для жителей городов Большой Камень, Находки, Шкотовского и Партизанского районов по инициативе и при содействии ассоциации защиты прав собственников недвижимого имущества «Аякс» и председателя Общероссийской общественной организации «Садоводы России в Приморском крае» Александра Юртаева.

Более ста человек смогли получить профессиональные консультации относительно государственной регистрации жилых строений, расположенных на садовых земельных участках. Большое внимание также было уделено вопросам кадастровой оценки и пересмотру результатов определения кадастровой стоимости земельных участков и объектов недвижимости.

Управление Росреестра по Приморскому краю продолжит практику проведения подобных семинаров, подчеркнули в ведомстве.

Дмитрий Санников