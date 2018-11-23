Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия не допустит военного вторжения в Венесуэлу, сообщает DEITA.RU.

Отмечается, что российская сторона будет делать все возможное для того, чтобы не допустить вмешательства в дела республики, к которому стремятся США.

К слову, ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро разорвал дипломатические отношения с Вашингтоном, обвинив его в попытке государственного переворота. Россия и несколько других стран такое решение поддержали.

Ирина Петрова