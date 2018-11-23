В субботу, 23 февраля, автолюбитель из Владивостока обратил внимание, что относительно новый асфальт на улице Окатовой вспучило, что может привести к аварии, сообщает DEITA.RU. Видео соответствующего содержания опубликовал паблик dps.control.

«Будьте осторожны, как ехать с Окатовой в сторону моста, на против Зелёного острова очень сильно просел асфальт. Возможно улететь», — предупреждает автолюбитель, машина которого подпрыгнула на неровной дороге.

Глядя на дороги Дальневосточной столицы, вопрос: «Кто должен нести ответственность за просевший асфальт?», которым задаются многие горожане, — риторический.

Екатерина Брязгунова