Для россиянина праздничный конкурс обернулся трагедией, сообщает DEITA.RU.

Во Владимире, на праздновании Масленицы, во время конкурса по коростному поеданию блинов умер местный житель. Печальный случай бурно обсуждают в местных соцсетях.

По словам очевидцев, трагедия случилась сразу после объявления жителя победителем.

«Вот такой печальный случай, - пишут пользователи в популярном интернет-паблике, - стоила ли эта победа жизни?».

«Совсем голову потеряли от этих конкурсов – зачем наедаться до смерти?» - вопрощает еще одна горожанка…

«Вот теперь все конкурсы отменят, - пишет еще одна жительница Владимира Ольга, - если слабое здоровье, зачем участвовать в конкурсах».

В настоящий момент СК РФ по Владимирской области проводит проверку по данному факту. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.Как стало известно следствию, мужчина, после того, как его объявили победителем конкурса, скончался через несколько минут. Прибывшие врачи скорой помощи не смогли спасти мужчину, причины смерти уточняются.

Инна Эстрина