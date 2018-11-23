Участок трассы Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре от поселка Лидога до Ванино закрыт для маршрутных автобусов из-за гололедицы и ограниченной видимости, сообщает DEITA.RU со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

С вечера 13 марта участок трассы закрыт для пассажирского транспорта в превентивных целях. Накануне в районе выпал снег, из-за низких ночных температур может образовываться сильный гололед.

Отмечается, что движение возобновится после улучшения дорожно-климатических условий.

Михаил Грач