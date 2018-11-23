Механизм для решения проблем обманутых дольщиков создан в Приморском крае, сообщили DEITA.RU в пресс-службе ЗС ПК.

О мерах, принимаемых по защите интересов обманутых дольщиков, рассказали на встрече с жителями Артема председатель комитета Законодательного Собрания края по социальной политике и защите прав граждан Игорь Чемерис, глава городской администрации Александр Авдеев, а также руководители АО "Корпорация развития Приморья" (КРПК). Именно на это акционерное общество, единственным учредителем которого является Приморский край, в настоящее время возложены задачи по решению проблем обманутых дольщиков и завершению долгостроев.



Как рассказал Игорь Чемерис, на февральской сессии Законодательного Собрания депутаты сразу в трех чтениях утвердили закон «О содействии развитию строительства в Приморском крае». Принятый документ предусматривает создание специализированной организации в форме некоммерческого фонда, которая должна заняться защитой прав граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, и обеспечить завершение строительства проблемных домов.



Заложены депутатами в краевой бюджет и расходы на финансирование фонда поддержки обманутых дольщиков, в частности на достройку многоквартирных жилых домов. Всего на эти цели в ближайшие два года планируется израсходовать из краевого бюджета свыше 800 миллионов рублей. Из них почти половина будет направлена на завершение строительства семи долгостроев в Артеме, где пострадавшими от недобросовестных застройщиков признано 445 жителей.



«Вопрос поиска виноватых в сложившейся ситуации находится в ведении правоохранительных органов. Наша задача – обеспечить пострадавших граждан жильем. Поэтому принято решение за счет бюджетных средств достроить брошенные дома и передать квартиры дольщикам и пайщикам, которые уже оплатили свое жилье. Оставшийся жилой фонд в таких домах будет отдан под реализацию краевых социальных программ, например, по льготной ипотеке для работников бюджетной сферы, предоставлению квартир детям-сиротам или поддержке молодых специалистов в сфере образования и здравоохранения», - пояснил председатель комитета Законодательного Собрания по социальной политике и защите прав граждан Игорь Чемерис.



В настоящее время идет запуск нового механизма помощи гражданам, относящимся к категории обманутых дольщиков. Как рассказала участникам встречи генеральный директор Корпорации развития Приморского края Ольга Сун-жаю, сейчас завершается процесс регистрации фонда и решаются вопросы, связанные с доведением лимитов бюджетных ассигнований до специализированной организации. Параллельно строительная экспертиза начала проводить оценку работ, которую необходимо подготовить по каждому проблемному объекту.



С завершением этой работы появится ясность по конкретным срокам достройки тех или иных долгостроев, которые затем обязательно будут доведены до сведения граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков. Жителям Артема такая информация будет предоставлена не позднее середины июня – такое решение было принято по итогам состоявшейся встречи.



«Для Приморья проблема обманутых дольщиков уже давно стоит крайне остро и не терпит отлагательств. Сегодня в крае наконец появился механизм, который предполагает системный подход к ее решению. При этом немаловажно, что создаваться и функционировать этот механизм будет под контролем Приморского края, что позволит избежать каких-либо нарушений в его работе», - отметил по результатам разговора Игорь Чемерис.

Дмитрий Санников