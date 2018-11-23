Законопроект о введении санкций против России опубликовал на своем сайте Конгресс США, сообщает DEITA.RU.

Представители Конгресса предлагают ввести запрет на сделки с долговыми обязательствами РФ со сроком погашения более 14 дней, расширить "черный список" за счет финансовых институтов и энергетических компаний, поставить под угрозу инвестиции в российские нефтяные и газовые проекты, ввести ограничительные в отношении кораблестроительного сектора РФ. Кроме того, под санкции попадут отдельные политики и бизнесмены, пишет РГ.

Поводом, по мнению американцев, стало якобы вмешательство в выборы США, действия России в Сирии и события на Украине. За это они предлагают

Напомним, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что антироссийские санкции США не имеют смысла по определенным причинам.

Таисия Масина