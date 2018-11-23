Антропологи обнаружили зубы вымершего вида обезьяны, обитавшей на северо-западе Кении 22 миллиона лет назад. Находка позволила заполнить пробел в эволюционной истории приматов, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Phis.org.

Исследователи провели раскопки в Западной Тургане — африканском регионе, который характеризуется наличием большого количества ископаемых, охватывающих период с 19 до 25 миллионов лет назад. В то время здесь находились леса, населенные различными видами животных, включая обезьян. Ученые обнаружили окаменелости, в том числе останки рептилий и млекопитающих, в частности слонов.

Зубы, принадлежащие неизвестной обезьяне, обладают рядом примитивных особенностей, которые позволили отнести ее к новому виду исчезнувших приматов, названному Alophia metios. Так, у моляров отсутствовали лофы — гребни на жевательной поверхности зубов.

Михаил Грач