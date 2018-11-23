Защитники природы нашли угрозу экосистеме Байкала, сообщает DEITA.RU.

Призывы, которые в недавнем выступлении озвучил глава правительства России Дмитрий Медведев относительно проверки строительства завода на Байкале, сработали на активность общественников.

Как следует из официального отчёта постоянной комиссии по экологическим правам Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России по результатам обследования территорию стройки на Байкале, планируемое производство воды на экспорт может нанести вред всей экосистеме крупнейшего пресного водоёма мира.

Правозащитники подтвердили опасения премьера в том, что строительство завода несёт потенциальную угрозу сохранению популяции нескольких видов краснокнижных птиц. Эксперты также отметили, что определённый вред уже был нанесён постройкой водовода, по которому вода из Байкала должна поступать на производство.

Свои замечания защитники природы передали байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры, которая уже подготовила ряд требований к строителям завода.

Дмитрий Шевченко