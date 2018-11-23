Общественный совет Думы города Владивостока подвел итоги работы за 2018 год, сообщили DEITA.RU в пресс-службе Думы.

В отчете об итогах работы за 2018 год председатель Общественного совета Михаил Колтович отметил, что в прошлом году совет провел 10 заседаний, на которых были рассмотрены 32 вопроса. В том числе вопросы о пожарной, газовой, общественной безопасности, о работе добровольных народных дружин, о мерах по профилактике рецидивной преступности.

Общественный совет выработал рекомендации по улучшению взаимодействия органов местного самоуправления, МВД, МЧС, других структур, обеспечивающих безопасность граждан. Поддержал инициативу о создании в городе Владивостоке реабилитационного центра для лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы. В состав рабочей группы по вопросам создания такого центра и разработки краевой программы по социальной адаптации данной категории граждан рекомендован член Общественного совета Юрий Мельников.

По инициативе Думы города Владивостока и Общественного совета во Владивостоке прошел IV Гражданский форум «Патриотизм – национальная идея России», по итогам которого предложены меры по повышению эффективности военно-патриотического воспитания.

Члены Общественного совета активно участвовали в деятельности рабочих групп Думы города Владивостока по развитию парковой, культурно-исторической туристической зоны «Владивостокская крепость», туризма, физической культуры и массового спорта, морской береговой инфраструктуры.

«На своих заседаниях Общественный совет рассмотрел широкий круг общественно значимых вопросов: обеспечение пожарной и общественной безопасности, патриотическое воспитание молодежи, социальная реабилитация лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В этом году мы продолжим совместную работу по актуальным вопросам социально-экономического развития города», - прокомментировал председатель Думы города Владивостока Андрей Брик.

Дмитрий Санников